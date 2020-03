Les SSD commencent à devenir prédominant dans les solutions de stockage dédiées aux logiciels, et les fabricants diffusent de plus en plus de modèles basés sur le protocole NVMe. Il faut dire que les avantages sont nombreux, car la meilleure gestion des puces NAND permet d'améliorer la vitesse et l'endurance des SSD. Kingston a déjà sorti ses premiers modèles orientés disques de démarrage, dont les performances de lecture et l'endurance sont optimisées en dépit de la vitesse d'écriture. Mais cette fois, le fabricant sort un modèle au format 2,5" qui se rapproche plus des performances classiques des disques NVMe avec ses DC1000M, qui se décline sous 4 versions selon la taille :

Modèle 960 Go 1,92 To 3,84 To 7,68 To Mémoire 3D NAND TLC Lecture séquentielle 3100 Mo/s Écriture séquentielle 1330 Mo/s 2600 Mo/s 2700 Mo/s 2800 Mo/s Lecture aléatoire 4k 400 kIOPS 540 kIOPS 525 kIOPS 485 kIOPS Écriture aléatoire 4k 125 kIOPS 205 kIOPS 210 kIOPS Endurance (DWPD) 1 DWPD / 5 ans Consommation au repos 5,14 W 5,22 W 5,54 W 5,74 W Consommation lecture 5,25 W 5,31 W 5,99 W Consommation écriture 9,10 W 13,1 W 14,69 W 17,06 W Température de stockage -40 à 85 °C Température de fonctionnement 0 à 70 °C MTBF 2 millions d'heures Garantie 5 ans

Les disques exploitent la connectique U.2, qui est peu fréquente mais intéressante dans les baies de serveur pour la gestion des disques en PCIe sans à avoir à les coller à la carte mère. Prévus pour les datacenters, les DC1000M disposent donc sur le papier d'une bonne endurance, des bonnes performances en lecture et en écriture et d'une grande capacité. Par contre, en échange leur consommation est de taille, surtout lors des phases d'écriture. Ils sont donc destinés aux serveurs utilisés pour le cloud computing, le cloud gaming ou les serveurs de jeux, voire les entreprises qui auront besoin d'un stockage rapide sur leurs données. Malgré l'annonce d'une solution "abordable" par Kingston, nous n'avons pour l'instant aucun prix et aucune disponibilité d'indiqués par le fabricant, mais nous pouvons prévoir que le tarif des plus gros volumes ne sera pas à la portée des petites entreprises.