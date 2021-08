Lentement, mais surement, Chieftronic - aka Chieftec - continue sa douce (re)pénétration du marché de l'alimentation entamée en 2019. Le fabricant avait commencé avec les PowerPlay certifiées Gold et Platinum, puis avait diversifié le catalogue avec des PowerUP certifiées Gold un peu plus modeste.

Aujourd'hui, Chieftec introduit encore un peu plus de variété en ajoutant la nouvelle série SteelPower, élargissant son portfolio et la portée de celui-ci. Exit les certifications précieuses et forcément plus couteuses, les SteelPower embarqueront des composants lui permettant d'assurer seulement une certification semi-précieuse 80PLUS Bronze. Comme toujours, le nom de l'OEM n'est pas une information partagée, mais il peut potentiellement s'agir d'une plateforme de chez CWT comme c'est le cas pour les PowerPlay et PowerUP - la présence d'un convertisseur Half-bridge LLC avec DC-to-DC, fréquemment utilisé chez CWT, est généralement un assez bon indice.

On y trouvera un panel assez complet d'éléments de sécurité pour l'alimentation : AFC, OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP, UVP. Comme souvent, la fiche fait naturellement mention de la présence ostentatoire de condensateurs japonais, ce qui ne veut pas dire que tous le seront, attention. Par exemple, le condensateur principal de la PowerUP est en réalité une référence du Taiwanais Chinsan Electronic Elite. Certes, le prestige n'est pas le même, mais allez savoir si ça change réellement quelque chose...

La gamme comprendra trois références ATX 12V 2.3, avec un choix de puissance entre 550, 650 et 750 watts dans un châssis assez compact de seulement 140 cm de long. Toutes sont 100 % modulaires et proposent une connectique relativement complète. La ventilation est assurée par un ventilateur 120 mm au roulement FDB qualifié de silencieux, planqué derrière une grille assez unique en son genre esthétiquement parlant, mais qui semble aussi être relativement restrictive.

Bref, autre que l'esthétique, il n'y a pas grand-chose à première vue qui puisse distinguer ces SteelPower de la foule d'alimentation 80PLUS Bronze, à voir ce qu'en diront les futurs tests. La garantie sera de 5 ans, ce qui n'est pas exceptionnel, mais est dans la norme. Malheureusement, le fabricant n'a pas encore dévoilé les prix. Le lancement est planifié pour septembre.