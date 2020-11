Chieftec et sa marque d'alimentation Chieftronic ne sont certainement pas les premiers noms qui nous viennent à l'esprit lorsque l'on est à la recherche d'une alimentation, le constructeur doit également se refaire une image sur un marché qu'il avait assez longtemps abandonné en France et accessoirement arriver à convaincre que la qualité est bien là. Les TechPowerUp viennent aujourd'hui compléter le tableau sur les traces de la gamme PowerPlay, qui avait marqué le retour du constructeur sur le marché FR l'année dernière seulement.

Comme les 3 plus petites puissances de la première série PowerPlay, les PowerUp aussi sont certifiées 80PLUS Gold, c'est généralement le juste milieu pour un rapport efficacité/prix intéressant. 4 puissances sont proposées, 550 W (45,5 A), 650 W (54,0 A), 750 W (62,0 A) et 850 W (70,5 A), de quoi adresser une tranche assez large des besoins et du segment de l'alimentation PC, mais aussi face à une concurrence assez nombreuse. De l'extérieur, toutes les références sont identiques : 100 % modulaires avec des câbles plats de 65 cm de long, un bloc plus compact affichant des dimensions de 140 x 150 x 86 mm, une ventilation 120 mm gérée automatiquement (pas de bouton pour du semi-passif comme sur les PowerPlay) et dont le type de roulement n'est pas spécifié (le 140 mm des Powerplay 80PLUS Gold est de type double-ball bearing). Pas de RGB à l'horizon, juste des autocollants décoratifs sur les côtés, et comme sur les Powerplay c'est la grille de ventilation qui fait office d'élément un peu décoratif (subjectivement, c'est de meilleur gout cette fois-ci).

Comme toute alimentation moderne qui se respecte et se veut respectueuse du matériel qu'elle alimente, on y trouve l'Active PFC et l'armada habituelle de protection - ici plutôt complète : OCP, OPP, OTP, OVP, SCP, SIP et UVP. Enfin, Chieftronic vante l'usage des dernières technologies de full-bridge LLC et DC-to-DC pour un jus de qualité et fiable. Comme d'habitude, l'OEM n'est pas connu, mais on peut supputer que le constructeur a peut-être continué de travailler avec CWT, comme pour ses PowerPlay qui utilisent la même (assez bonne) plateforme que la série RM de Corsair. On notera tout de même que la garantie passe à 5 ans, contre 3 ans pour les modèles de l'année dernière, et met donc Chieftronic à niveau à la majorité des concurrents sur ce segment. Les prix ne sont pas encore connus.