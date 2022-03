Il y a quelques jours, nous vous avions présenté le boitier mini-ITX Phanteks Shift XT. Par rapport à ses vieux frangins Shift X et leurs descendants, il marquait un changement total de conception malgré le format mini-ITX en vigueur. Ce que les Shift X avaient en hauteur, le Shift XT le gagne en profondeur. Retrouvez du coup la news faite, pour comprendre la nouvelle philosophie du bousin.

Kitguru en a fait le test, dans sa version watercooling. Comme vous le savez, il a 3 positions que vous pouvez déterminer selon la hauteur que vous choisissez. Pour intégrer un AIO, il faut l'espacement le plus grand. Notre confrère a pris un 11600K, une GIGABYTE Z590I Aorus Ultra, et une Palit RTX 3080 comme base, le tout épaulé par une alimentation SFX Phanteks de 750 W. La seule variable, pour la mesure des températures, est la vitesse de rotation des moulins de l'AIO, un Phanteks Glacier One 240MP.

Si vous aviez peur de voir votre machine transformée en grille-pain géant, il faudra repasser. Le Shift XT a assez de coffre pour dissiper tous les joules dégagés par la config, qui renferme quand même une carte au TDP au moins égale à 320 W. On n'est pas loin du boitier grand public à diffusion large idéal, d'ordinaire ce type d'engin se retrouve dans des marques moins réputées et ayant moins de visibilité, et donc plus difficile à se procurer hors cercle d'initiés.