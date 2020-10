On vous avait proposé un peu de gameplay sur le 2e opus en début d'année, eh bien c'est au tour d'Age of Empires III Definitive Edition d'entrer en piste. Toujours pas du multi au programme (pas envie de se faire rouler dessus par Jean-Daniel), mais du bon vieux tuto et le début de la campagne solo. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live à 18h