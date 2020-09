Encore de l'alimentation de chez Corsair, avec une nouvelle gamme abordable. Pour rappel nous avions pu tester il y a peu quelques produits de la société, par exemple le Corsair ICUE H100i Elite, un système de refroidissement intéressant, avec une refonte esthétique assez conséquente. Aussi, nous avions pu essayer les Corsair 4000D et 4000X, des boîtiers au look agréable et bien équipés. Cette fois-ci nous allons parler d'alimentation, avec une nouvelle série CX-F qui viendra proposer des blocs plus accessibles. Nous allons donc regarder de plus près les caractéristiques de ces nouveaux produits et par ailleurs vérifier si le niveau de qualité sur le papier n'a pas diminué avec le prix.

On trouve donc plusieurs puissances d'alimentations, en 550W, 650W et 750W. On reste sur un unique rail +12V qui viendra fournir le jus nécessaire à votre ordinateur. Nous sommes sur une série "budget", on se contentera donc d'une certification 80 Plus Bronze uniquement. Comme à l'habitude, il est probable que l'on retrouve une base CWT, mais cela reste à confirmer. On trouve aussi le blabla habituel sur les condensateurs japonais, il faudra vérifier quelle est la marque de ceux-ci, puisque sans ces informations, l'argument reste plus marketing qu'autre chose. Abordons maintenant l'esthétique, rien n'a été négligé ici avec deux coloris disponibles, du noir et du blanc. Le tout sera équipé d'un éclairage RVB présent sur le moulin 120 mm de type "sleeve bearing", de quoi bien décorer votre PC fraichement monté ! Si l'on compare à l'ancienne gamme CX, on se rend vite compte qu'il s'agit d'une refonte esthétique, mais cette nouvelle version aura l'avantage de proposer une connectique plus conséquente mais surtout totalement modulaire, ce qui est bien pratique pour le montage du PC.

Les produits sont déjà disponibles dans le commerce et devraient arriver chez la plupart des revendeurs. On trouve une garantie de 5 ans pour le plus petit et de 7 ans pour les plus gros modèles, ce qui est dans la moyenne de ce que l'on peut trouver chez la concurrence. Pour les tarifs, le modèle 550 W est proposé à 80,30 euros, le 650 W à 87,90 euros et enfin le 750 W à 99,90 euros. Si votre objectif est de partir un build tout neuf, avec les dernières RTX, on vous conseillera de prendre le modèle le plus musclé ou bien de vous orienter vers quelque chose de plus solide. Niveau spécifications, sur le marché, on pourra comparer ces nouvelles références aux bequiet! Power Zone, une des seules alternatives en Bronze et totalement modulaire. Attention toutefois, ces nouveaux modèles de chez Corsair semblent plus onéreux, ce qui est probablement dû au RGB et à la surtaxe du look.