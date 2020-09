DEs DELs, encore plus de DELS !

Le Corsair H100 fait son bonhomme de chemin dans le monde du hardware depuis près de 10 ans. Il devient le H100i en 2013 et arrivera jusqu'à aujourd'hui en passant par tous les états, du X au Pro, se teintant de platine ou de DEL, pour devenir en ce début d'année 2020 le H100i RGB Pro XT. Après avoir traversé toute une décennie, pourquoi s'arrêter en si bon chemin ? C'est une question que ne se pose pas Corsair, qui nous sort une nouvelle version de son AIO phare, le H100i iCUE Elite Capellix. Il se décline en version 280 mm (H115i iCUE RGB Capellix) et 360 (H150i iCUE RGB Capellix) bien entendu. Qu'est-ce qui rend cette nouvelle version unique et plus désirable qu'une autre ? La question sera vite répondue à l'issue de nos tests. Mais avant toute chose, passons par la description d'usage.