À l’image de MSI et autres acteurs d’horizon plus ou moins lointain s’étant diversifié sur le marché mature de l’écran de jeu, GIGABYTE n’y est pas présent depuis bien longtemps. Jusqu’à présent, le constructeur avait surtout du 27 pouces dans le catalogue, mais ce n’était qu’une question de temps avant de le voir sortir du calibre 34 ! Que dire à propos de ce G34WQC (c’est son nom) ? Eh bien, c’est un clone ! Nombreuses sont les références partageant les mêmes caractéristiques, et c’est normal, les assembleurs d’écrans se sont multipliés, mais les fournisseurs sont toujours les 3/4 mêmes.

La sauce de base du premier écran 34 pouces de GIGABYTE est une dalle VA 8-bit incurvée 1500R, elle affiche une définition 3440 x 1440 (bien partie pour détrôner le 1080p sur ce segment) et propose 144 Hz, ainsi qu’un temps de réponse 1 ms. Comme tout écran récent qui se respecte, une compatibilité FreeSync Premium et G-Sync Compatible est de la partie. On distinguera aussi une luminosité typique de 350 cd/m2 et un espace de couleur DCI-P3 à 90 %, traduits par une certification DisplayHDR400, le strict minimum pour du HDR et qui sert surtout à décorer un peu plus le carton.

L’écran même est assez sobre, ajustable en pivot et en hauteur, l’on s’interrogera un peu sur le choix d’un pied plat assez imposant, sinon il sera toujours possible d’opter pour une fixation alternative via VESA 100 x 100 mm. Enfin, la connectique comprend 2 x HDMI 2.0 et 2 x DisplayPort 1.4, le jack audio habituel, mais aucune prise USB.

Bref, des caractéristiques très typiques et qui font largement écho. Le G34WQC est affiché vers 421 £ TTC outre-Manche, soit 465 €. Une offre que l’on opposera le moment venu par exemple à celle du CU34G2XBK d’AOC, MPG341CQR de MSI, GB3466WQSU d’Iiyama, 34GN850-B de LG et peut-être même le Mi Surface Display de Xiaomi !