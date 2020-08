Après un sympathique — mais coûteux — bloc de refroidissement liquide pour l’AORUS Z490 Master, voilà que l’entreprise slovène EKWB revient à la charge avec un produit ciblant un public bien plus large, avec une nouvelle série de ventilateurs, nommée EK-Vardar EVO 120ER D-RGB, en coloris blanc.

À première vue, rien de bien innovant : 120 mm, coloris blanc, synchronisation D-RGB par une prise à trois broches... du classique. Néanmoins, derrière de sigle ER se cache la mention « Extended Range », signifiant que le bousin possède une plage d’utilisation élargie lui permettant de mouliner entre 500 et 220 tours par minute : décoiffant ! Rajoutez à cela une fonctionnalité Zero dB pour le stopper en cas de besoin, lorsque la commande lui ordonne un régime inférieur à 30 % de ses capacités. Niveau chiffre, ce moulin offrira un temps moyen entre pannes de 50 000 heures, un flot maximum de 77 CFM (soit 131 m³/h) et une pression statique de 3,16 mm d’eau : merci la haute vitesse ! Rien n’étant magique, ces performances se payent sur le plan sonore avec un bruit annoncé à 33,5 dBA : mieux vaudra jouer au casque si vous utiliser ce Vadar à pleine puissance.

En noir, sont-ils des Dark Vadars ?

Pour la disponibilité, c’est maintenant-tout-de-suite que cela se passe, pour un tarif de 23,09 € sur le site officiel (contre un MSRP de 22,90 €). Alors, de quoi égayer votre boite à PC ?