Le spécialiste du watercooling Alphacool, comme quelques-uns dont c'est le coeur de métier, lance 3 nouveaux radiateurs pour vos montages faits main, DIY pour reprendre l'acronyme en vigueur. Ils ont tous deux caractéristiques communes : la première est qu'ils sont full cuivre, on connait les propriétés du cuivre quant à la conduction thermique, c'est vachement mieux que l'aluminium. La seconde, c'est qu'ils acceptent des ventilateurs de 80 mm uniquement. Pour autant, même si ces moulins manquent de souffle par rapport à des modèles plus grands, ils auront quand même de quoi faire pour traverser l'épaisseur importante des radiateurs.

HPE45 Triple 80

Le premier, le HPE-45 Triple 80, mesure 286 mm de longueur, 80 mm de largeur et 42 mm d'épaisseur, il accepte donc 3 ventilateurs de 80 mm. C'est gros mais ça ne pèse rien, 760 g en tout, mais ça coûte 93.49 €. Le second, le HPE-60 Triple 80, est identique au premier, sauf que son épaisseur passe à 60 mm, ça commence à faire donc. Il pèse 1 kg et est facturé 109.99 €. Le dernier, enfin, HPE-60 Quad 80, est, comme son nom le laisse penser, identique au second radiateur avec 60 mm d'épaisseur, mais sa longueur passe de 286 à 367 mm, permettant de coller 4 moulins de 80 mm dessus. Il pèse1.2 kg, et est vendu 119.99 €.

HPE60 Triple 80

Le HP45 Triple a 2 liens G1/4", les deux autres ont 6 liens G1/4", et tous sont d'ores et déjà disponibles sur le store d'Alphacool (en Allemagne), les prix sont taxes incluse. Est-ce une coïncidence alors qu'Alder Lake et sa réputation de chauffage arrivent ? Bonne question !

HPE60 Quad 80