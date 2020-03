Le rocher des ombres dans sa 3e itération : must have ?

L'année du rat de métal semble inspirer nos fabricants de matériel informatique, qui s'emploient à renouveler leurs best-sellers ou à nous proposer de la nouveauté plutôt haut de gamme, pour notre plus grand plaisir. Ce fût le cas de Corsair le mois dernier, et c'est au tour de be quiet! ce jour. La marque allemande ne présente pas une nouveauté, mais la troisième itération de son Shadow Rock, sobrement nommée Shadow Rock 3. Datant de 2013, la dernière évolution accuse le poids des années. Le modèle abordable n'était pas exempt de défauts et le ratio performance / taille du ventirad était souvent évoqué, tout comme sa fixation d'un autre temps. La marque a-t-elle correctement revu sa copie ? Découvrons ensemble le Shadow Rock 3 !