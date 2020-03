Eh bien, après une grosse semaine de silence radio, la boite à meuh reprend du service. Et actuellement dans le duel de gros kikis, c'est Rogame qui supplante Tum Apisak sur le tweet le plus chaud. On repart donc sur le flagship Comet Lake, alias le 10900K. S'il y en a encore qui ronquaient en rêvant d'une plage paradisiaque sur l'île Maurice, on va leur rappeler qu'on attend 10 coeurs et 20 threads, un boost à 5.1 GHz mais pas sur tous les coeurs (4.8 GHz ?) .

Sur Firestrike, et sur le score Physics, avec 2x8Go de DDR4 3200 sur une ASRock Z490M Pro4, le 10900K a donné 28940 points, et en passant sur 4x16Go de DDR4 2666, le score étonnamment a grimpé de quelques points, 28988. La question que l'on se pose, est surtout de savoir comment ça se situe face au vrai concurrent, le plus plausible et bien plus que le 3800X, à savoir le Ryzen 9 3900X. Ce dernier tope 30415 points avec 2x16Go de DDR4 3200, et tombe à 30084 avec 2x16Go de DDR4 3400.

On peut donc conclure, à supposer que Rogame ne nous fait pas un coup de fake des familles, c'est que le 10900K devrait se trouver entre 3800X et 3900X, avec un rapprochement plus marqué vers le 3900X du fait de fréquences en boost sur tous les coeurs plus élevées que sur Zen 2, compensant du coup le déficit en threads. Et si on attendait réellement les tests, non ?