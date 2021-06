Les Périphériques Amazon Basics méritent-ils le détour ?

S'il y a une autre chose qui a généralement du succès chez Amazon, c'est bien son offre Amazon Basics ! En effet, celle-ci propose un peu de chaque type d'article jugé « essentiel », des vêtements à l'ameublement, en passant par les accessoires pour le PC — certes, un catalogue qui varie aussi d'une zone géographique à une autre. Il s'agit aussi souvent de produits de grandes marques simplement rebadgés et recolorés, et donc présumés de bonne qualité, mais presque toujours proposés à des tarifs défiant généralement toute concurrence. Nous allons donc aujourd'hui nous intéresser à deux équipements (quasi) indispensables pour les joueurs et pour cette occasion tirés du catalogue Amazon Basics : un clavier et une souris ! Seront-ils en mesure de répondre aux besoins d'un jour et de lutter avec les produits des marques habituelles ? Nos impressions dans la suite !