Il faut chaud, non ? Scoop : ce qui dégouline de votre front, vos dessous de bras et d'autres endroits ragoûtants de votre corps de confiné, n'est pas de la pluie, c'est le résultat d'une température élevée à l'extérieur et de l'absence d'une bonne aération de votre corps ! Dites-vous que pour nos PC c'est pareil : pas de bonne aération, trop de chaleur, et c'est la cata ! Et quoi de mieux qu'un énorme refroidissement liquide pour pallier ce problème ? Bah rien en fait. Donc voilà que le gros Arctic Liquid Freezer II 420 arrive à point nommé ! L'énorme engin, dont nous avons testé les petits frères ici, conservera toutes les qualités de ces derniers, à savoir des nuisances sonores modérées et d'excellentes températures. Il voit son prix chuter sous les 105 € (d'un poil !). À ce tarif vous aurez un AIO qui fait dans la simplicité : pas de RGB, un seul connecteur sur votre carte mère et une finition de qualité, à condition d'avoir la place nécessaire. Il est accompagné par trois ventilateurs Arctic P140 et un mini moulin qui prendra soin de vos VRM. L'offre la plus intéressante se trouve chez Amazon, avec un prix de 103,49 €. N'hésitez pas à mettre la daronne le CPU à l'abri en suivant notre lien.