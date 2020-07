Contrôlez vous périphériques iCUE au doigt et à l'oeil

L'écosystème iCUE de Corsair prend une place importante chez le fabricant, comme en témoignent les nombreux produits compatibles qu'il propose. Des systèmes d'éclairage et de monitoring (Commander Pro ou Node), en passant par les AIO ou encore les périphériques gaming, tout y passe. Et il faut piloter tout cela depuis l'application idoine, qui centralise tous vos périphériques. Oui, mais voilà, passer par Windows ça va 5 minutes ! Afin de remédier à cela, Corsair lance aujourd'hui l'iCUE Nexus, un petit écran tactile déporté qui permet d'effectuer ces tâches, et bien plus encore. On vous fait une visite guidée du produit.