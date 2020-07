Les alimentations DQ de DeepCool ont un prix et une date

Benoit vous en parlait fin juin, DeepCool évolue depuis quelques années déjà dans le domaine des alimentations, et a décidé de mettre à jour sa série DQ en replaçant 4 modèles : les 650 W, 740 W (dont un coloris blanc) et 850 W.

Pour rappel, il s’agit de blocs entièrement modulaires basés sur un design composé d’un unique rail +12 V. À l’époque de leur annonce, il nous manquait encore une donnée cruciale : le prix ! Hé bien, c’est désormais chose faite, DeepCool ayant enfin mis en ligne les pages produit des bousins. Ce sera donc 99,99 € pour le module de 650 W, 109,99 € pour ceux de 750 W quelle que soit la couleur et 119,99 € pour celui de 850 W. Puisque les chaînes de production d’alimentation Gold sont désormais amplement rentabilisées, les tarifs sont poussés vers le bas, ce qui permet ce positionnement agressif. En effet, la version 850 W sera 5 € moins cher que la série C de NZXT, et, surtout, environ 20 € moins chère que les vénérables RMx de chez Corsair.

En ce qui concerne la date de disponibilité, ce n’est pas encore pour tout de suite, puisqu’il faudra attendre la période des chats, c’est-dire la mi-août, avant de s’en procurer une. De quoi embarquer du matériel apatrocher pour un changement prochain de configuration ?