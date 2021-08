Cezanne, l'APU sauce Zen 3 !

C'est en juillet 2011 qu'AMD lançait ses premiers APU, nom de code Llano. Fruit de la fusion d'un CPU et d'un GPU suite au rachat d'ATi, ce projet était visionnaire en se débarrassant des chipsets graphiques intégrés aux cartes mères. Las, le projet fut affublé de nombreux retards, ce qui permis à Intel de devancer son concurrent avec la génération Sand Bridge, même si l'IGP n'était pas au même niveau de performance. Par contre la partie CPU d'AMD souffrait de la comparaison et il fallut attendre l'avènement de Zen et des Ryzen pour voir enfin des APU rouges ne souffrant pas d'anémie pour les tâches CPU en comparaison des puces bleues. Depuis, ce type de puces a fait son chemin côté AMD, mais la pandémie couplée à la pénurie qui en a découlé, nous ont privés pour l'achat au détail de la série 4000, intronisant Zen 2 et exclusivement réservée aux OEM. La série 5000 va toutefois être ouverte à tout le monde et voit le passage à l'architecture Zen 3, qui fait des merveilles sur les gammes dépourvues d'IGP. Qu'en est-il donc des performances CPU du Ryzen 7 5700G, version haut de gamme qui sera commercialisée dans quelques jours au tarif conseillé de 365,90 €. Le R5 5600G voit lui son tarif conseillé fixé à 263,90 €. Quelles prestations en attendre dans les jeux en utilisant le GPU intégré ? Quid des consommations réelles et capacités d'overclocking ? Réponses à toutes ces questions dans ce dossier.

Information du 03/08/2021 : Un problème sur notre image de test spécialement conçue pour ce dossier et malheureusement détecté tardivement, nous oblige a publié un test avec un panel réduit, une relecture quasi inexistante et de nombreux éléments manquants. Nous complèterons et corrigerons donc tout cela dans les jours/semaines qui viennent, nous comptons toutefois sur votre bienveillance d'ici là. Navré pour l'état du dossier à l'heure de la publication, mais il permettra aux plus impatients d'obtenir les informations sur le produit, ceux désirant par contre une version plus aboutie devront patienter encore quelque peu.

• Côté street price, ça dit quoi ?