Thunderbird avait bien failli mourir, avant que le projet ne soit repris par les entrailles de la fondation Mozilla, pour finir par suivre son petit bonhomme de chemin. Si vous n’êtes pas un utilisateur du soft, sachez qu’il est question d’un client mail, c’est-à-dire une plateforme permettant de centraliser en un logiciel tous vos comptes de messagerie internet, en sus d’un calendrier et de quelques autres fonctionnalités comme le support de quelques protocoles de chat (dont on se demande toujours l’utilité réelle) et des flux RSS.

Or, comme tout logiciel libre, Thunderbird possède une interface pas forcément des plus conviviales et très en retard par rapport à ses concurrents (Outlook et Apple Mail, pour ne citer que les principaux)… voilà qui devrait changer. En effet, pour la version 114, prévue pour le début de l’an prochain, le logiciel devrait ressembler à… ça :

Entre le thème plat, bien dans l’air du temps, le design — enfin — basé sur des menus empilés verticalement, le changement est radical, et ô combien positif. Reste à voir à quel point la navigation sera intuitive dans cette nouvelle interface, les refontes de vieux projets ayant une longue histoire de perte de fonctionnalité et de raccords parfois maladroits (Windows et ton doublon Paramètres/Panneau de configuration, nous t’avons en ligne de mire !). Rendez-vous en 2023 pour en savoir davantage !