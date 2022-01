no ragotz

WinRAR s'enrichit et passe sous Windows 11

Même s'il a affaire à 7-Zip, gratuit et très bien optimisé, WinRAR a encore ses adeptes, avec sa facilité d'usage, et son intégration dans les menus contextuels. Il est malheureusement payant pour tout débloquer, 35 euros pour avoir la version complète sans les options dispensables de "maintenance" et de "livraison physique".

La version 6.10 vient d'arriver, elle ajoute le support de Windows 11, c'est à dire s'intègre dans les menus d'exploration. En outre, elle ajoute les extensions .zst et .zipx dans sa base de données d'extensions compatibles, ces deux nouveautés utilisant l'algorithme Zstandard (d'où le z dans le nom). Il y a plein de petits ajouts partout, fonctionnels principalement pour se conformer et exploiter au mieux Windows 11, ce dernier ayant la fâcheuse tendance à planquer les menus contextuels complets à chaque clic droit. Enfin, Windows XP n'est plus compatible avec WinRAR, la 6.10 marque donc l'arrêt du vieil OS âgé de 21 ans tout de même !

Un trio infernal !