Le Dark Souls infusé à l'Unreal Engine 4

Dark Souls, vous en avez toujours entendu parler. Initialement développé par From Software, le jeu est devenu un genre, avec un gameplay et un niveau de difficulté très exigeant. Mortal Shell, paru l'année dernière, adopte la même philosophie, ce n'est pas un jeu casual, loin s'en faut. Il a bénéficié d'une rustine DLSS et ray tracing il y a quelques semaines, nous allons donc évaluer ces apports, tant sur le plan visuel que performances. C'est un jeu sombre, comme l'ambiance, on attend du ray tracing qu'il apporte sa touche étant donné qu'il ne se concentre que sur les ombres selon les développeurs, et du DLS qu'il booste les images par seconde sans dégrader la qualité de celles-ci. C'est parti !

Vidéo promo Nvidia.