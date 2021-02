no ragotz

Une RTX 3060 bien fraiche, une !

L'heure est enfin venue, le modèle milieu de gamme et abordable des cartes Ampere est enfin de sortie, cependant en l'absence complète de versions FE. Cela n'empêche pas les fabricants tiers de garder le même cap instauré par les versions plus musclées : des cartes graphiques solides et bien refroidies, sans pour autant casser les oreilles, tout cela afin de garder une image de marque correcte qu'importe la RTX 3000. Nous nous sommes donc penchés sur la RTX 3060 Gaming X Trio de chez MSI, afin de voir comment le constructeur a transposé sa gamme fétiche sur le GA106.

• Street price actuel de la carte