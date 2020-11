MSI fait dans l'Ampere de luxe

Le monstre qu'est la RTX 3090 représente un défi de taille pour les fabricants customs, NVIDIA ayant sorti une carte Founder Edition qui met la barre très haute. Toutefois, les constructeurs n'ont pas sorti l'intégralité de l'arsenal le jour j, et plusieurs d'entre eux ne dévoilent que maintenant les plus gros modèles, voire sortent de nouvelles gammes, comme MSI. En effet, le petit dragon rouge (SVP changez ce logo, en attendant on vous troll !) dévoile aujourd'hui sa gamme Suprim, des cartes faites pour les joueurs les plus exigeants, que ce soit sur les performances ou le style. Nous avons donc observé ce que cela donne avec l'ainée de la famille, la RTX 3090 Suprim X, qui est l'un des nouveaux fleurons du fabricant. RIP Lightning ?

• Street price actuel de la carte