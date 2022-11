Écrit par Thierry C. | 16 Novembre 2022

Tour ou Desktop ?

Au rayon des boîtiers Mini ITX, nous avions été servis par d'excellents modèles que nous estimons difficiles à déloger. NZXT et sa révision du H1 en tête, suivie par le NR200P de Cooler Master, voilà notre top actuel. Fractal est le grand absent de ce classement de nos coups de coeur, puisque les derniers Era ITX, ou plus loin avec le Node, étaient bien fichus, mais manquaient de capacité de refroidissement. Aujourd'hui, c'est avec un tout autre design que Fractal revient sur ce format. Mi-tour mi-desktop, le Ridge est ultra fin, particulièrement compact, et saura ne pas sacrifier sa capacité d'intégration au profit d'une empreinte réduite. Une chose est sûre, le modèle est séduisant. Mais est-il pratique ? Les tests après la découverte du modèle.

• Côté street price, ça dit quoi ?