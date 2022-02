T'as eu froid dans le torrent ? là t'es pas prêt !

Le Torrent a déferlé sur nous au mois d'août dernier et nous avons toujours du mal à nous en remettre. Fractal a frappé un grand coup en révisant de fond en comble sa copie, offrant ainsi l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur boîtier de tout l'univers (on exagère trop vous croyez ?). Le design, l'agencement, tout est repris de zéro. L'engin, très orienté "airflow" arrivait équipé de ses deux Dynamic X2 PWM de 180 mm ! Autant vous dire que ça soufflait très fort puisqu'ils étaient appuyés par trois modèles de 140 mm. Si le Torrent écartait la marque de sa zone de confort habituelle, ce qui ne change pas c'est la déclinaison à tout va. Et c'est là que nous voulons en venir, puisque cette frénésie de s'immiscer sur tous les segments nous permet aujourd'hui d'accueillir les versions Mini ITX et Compact du Torrent ! Alors dites bonjour au Torrent Compact et au Torrent Nano, qui espérons-le, seront à la hauteur de leur grand frère !

• Côté street price, ça dit quoi ?