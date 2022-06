Fractal met de la couleur dans son entrée de gamme

Aujourd'hui Fractal nous propose une nouvelle série de boîtiers conçus autour d'un châssis commun. La gamme est destinée à l'entrée de gamme et se décline en plusieurs tailles. On reste sur une conception presque classique, mais la marque prend le risque d'apporter de la couleur flashy. Ouvert, ou en mode silencieux, en format standard, XL ou Mini, on accueille les Pop Air, Pop Silent et Pop Mini pour ce dossier.