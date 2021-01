équilibré, puissant et qui se fait désirer !

Derrière ce titre putassier se cachent des problèmes d'approvisionnement indépendant de la volonté de l'assembleur qui nous fournit la machine testée aujourd'hui. Et quelle machine ! PCSpecialist nous confie une bête de course constituée des meilleurs éléments que l'on puisse trouver à l'heure actuelle. Zen 3, RTX 3000 et SSD PCIe 4.0, voilà un avant-goût de ce qui nous attend, même s'il était question de recevoir quelque chose de plus énervé pour l'occasion. Le PC Fusion Ultimate que propose l'enseigne a tout ce qu'il faut pour atteindre des sommets de performances et de prix, mais nous avons été raisonnables en choisissant une version intermédiaire et plus abordable. Allons décortiquer le travail de PCSpecilist en vous présentant la bête..