Tout le monde aime les choses petites, c'est mignon, inoffensif... La mode des boitiers comme le Cosmos de chez Cooler Master est passée, maintenant nous sommes sur la mode de la sobriété, enfin un peu, mais pas trop non plus vu la quantité de RGB que l'on se tape. Souvent, avoir un éclairage plus important que le phare du coin renvoie une certaine image cheap de la machine. Alors, les passionnés font souvent le choix de mélanger le bois et l'aluminium dans leur configuration, c'est pour assumer leur penchant Hipster. Pendant que la moustache - bien brossée avec les poils de sanglier - pousse, les builds rétrécissent, avec des configurations que l'on pourrait confondre avec la dernière boite à chaussure présente dans l'entrée - c'est celle des NZXT. Eh oui, difficile de faire un modding dans un demi-litre, pourtant certains créateurs se lancent dans l'exercice et ce que nous allons vous montrer aujourd'hui ! On vous présente, ce que l'on appellera le "Great SFF", un modding trouvé via Reddit et crée par un certain "Bear-Anxious".

Oui c'est un boital bien original que nous avons là, avec l'utilisation d'un inconnu au bataillon, le XTIA Xproto, qui propose un look franchement assez spécial. Alors oui, c'est en open-air et surtout, c'est dans une conception verticale qui donc cale la mobale à l'envers. Aussi, le GPU se retrouve au cul du boitier, branché avec un câble riser, de quoi bien mettre en valeur votre carte graphique et son imposant refroidisseur. Au niveau du rendu global, cela fait son petit effet, une vraie configuration de passionné, avec un accès direct aux composants. Le choix du AIO NZXT est pertinent et apporte sa petite touche tuning, sans excès non plus, en affichant la température des éléments les plus importants de la configuration.

Au niveau de la configuration, nous avons du matériel assez haut de gamme, avec un processeur Intel Core i9-10900K monté sur une mobale AORUS ULTRA Z490I. Au niveau du GPU, on trouve une EVGA RTX 3080 FTW ULTRA, largement de quoi faire tourner les derniers titres sortis à ce jour. Pour la mémoire vive, on trouve de la Corsair Dominator Platinum RGB en 32 Go et niveau stockage un SSD Samsung EVO Plus 1 To. Pour le refroidissement CPU, on trouve le bien connu Kraken Z53 de chez NZXT en 240 mm, de quoi assurer des températures bien basses sur ce petit I9 et apporter son lot de blingbling via l'écran présent sur le waterblock. Pour l'alimentation, on reste sur quelque chose de modéré avec l'utilisation d'une SF750 de chez Corsair, de quoi fournir le jus à l'ensemble des composants de la machine.

Processeur • Intel Core i9-10900K

Carte mère • AORUS ULTRA Z490I

Carte graphique • Nvidia Geforce EVGA RTX 3080 FTW ULTRA

RAM • 32 Go DDR4 Corsair Dominator Patinum

SSD • SSD 1 To Samsung EVO Plus

Alimentation • Corsair SF750

Boîtier • XTIA Xproto

Watercooling • NZXT Kraken Z53

Bon, comme vous devez vous en douter, il n'y a pas de workblog dans ce billet modding, normal puisqu'il n'y a pas vraiment eu de modifications sur cette configuration. Néanmoins, le choix du boitier est surprenant, avec un rendu inédit en open-air, sans pour autant avoir une table de benchmarking sur le bureau. Attention à ne pas renverser votre café, sous risque de totalement bousiller la bestiole, mais bon, on aime le risque non ? Les amateurs de SFF seront ravis de voir des produits exotiques comme ce XTIA Xproto - rien que le nom fait caverneux -, cela change par rapport à ce que nous avions pu vous proposer avec le Formd T1. Au moins, la configuration aura le mérite de ne pas chauffer, ou moins d'avoir plus de latitude par rapport aux PC ultra compacts que l'on peut trouver sur le net - coucou le Dancase. Nous aurions aimé quelques modifications sur le boital, surtout que bon, avoir les connectiques au top, cela ne doit pas être très pratique. Reste que cela offre pas mal de possibilités pour créer des builds assez stylés, alors paré à passer en Mini-ITX ?