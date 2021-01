On démarre avec les meilleures ventes par revenus sur Steam (incl. DLC et microtransactions) et quelle n'est pas notre surprise en constatant toutes ces nouveautés dans le classement ! Ces mêmes nouveautés dont on vous a causé dimanche dans notre dernier Gamotron made in Comptoir : Everspace 2, Dyson Sphere Program et Skul: The Hero Slayer. De quoi donner des idées à certains, d'autant que dans le lot, il y a du bon. Quant au reste, c'est du déjà vu avec un Rust qui continue sur sa lancée.

TOP 10 DES VENTES (par revenus) SUR STEAM # Semaine 02 Semaine 01 1 Rust Rust 2 Everspace 2 Valve Index VR Kit 3 Valve Index VR Kit Cyberpunk 2077 4 Dyson Sphere Program Heroes of the Three Kingdoms 8 5 Cyberpunk 2077 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang 6 Red Dead Redemption 2 Phasmophobia 7 Phasmophobia Raft 8 Counter-Strike: Global Offensive - Operation Broken Fang Red Dead Redemption 2 9 Skul: The Hero Slayer Grand Theft Auto V 10 Raft Sea of Thieves

Et en ce qui concerne ventes physiques de jeux vidéo selon le SELL (Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs), eh bien une fois de plus, on ne s'étendra pas trop, vous constaterez vous-mêmes que quasiment rien ne bouge. On s'attend à voir débarquer l'agent 47 la semaine prochaine, il n'y a plus que ça à espérer pour avoir un minimum d'animation.