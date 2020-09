Version remasterisée du titre éponyme sorti en 2012, on vous montre un peu de Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning pour voir comment ça a vieilli. On passera sur l'aspect technique, pas besoin d'aborder les points qui fâchent, on se contentera de suivre l'histoire pendant quelques heures. N'oubliez pas que vous pouvez aussi suivre le live directement sur Twitch et suivre la chaîne via le bouton "❤ Suivre".

Début du live à 17h

puis changement de jeu vers 20h