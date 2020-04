Oh, quelle surprise : une firme qui s’est illustrée par une vidéo impressionnante bourrée d’effets spéciaux pour finir sur un casque — hors de prix, plus de 2 000 $ — qui ne révolutionne pas pour autant le genre se retrouve désormais en difficulté ? Prévisible pour certains, qui, dès le trailer, se sentaient dubitatifs quant à la pertinence du projet.

En effet, et sous couvert de la crise du coronavirus — avec probablement plus ou moins de bien-fondés —, Magic Leap a annoncé recentrer son activité pour ne fournir plus que des entreprises, repoussant la faute sur des investisseurs préférant miser sur des investissements court-termistes, tout en soulignant la pertinence du projet sur un laps de temps plus étalé... Et en tranchant les effectifs à tous les étages.

Pour rappel, il y a cinq ans, voilà quelle était leur « journée typique »

En tout, pas moins de mille employés se sont vus remerciés, dans l’espoir de continuer à vivre sur les fonds existants jusqu’à la sortie du Magic Leap 2, la seconde itération de leur produit de réalité augmentée. Ce chiffre représente environ la moitié des effectifs actuels et sonne, après les 2 milliards de dollars récolté auprès de Google et d’Alibaba (entre autres), comme un cuisant échec. Ajoutez à cela les ventes de la première édition qui n’ont jamais atteint un niveau convenable — des premiers licenciements avaient déjà eu lieu l’an dernier — et vous comprenez la gravité de la situation. Cette restructuration suffira-t-elle a relancer l’activité de l’entreprise ? Affaire à suivre...