MSI M.2 XPANDER-AERO SLIDER : ceci n’est pas une carte graphique

La carte M.2 XPANDER-AERO SLIDER présentée par MSI à l’occasion du Computex 2024 aurait pu intégrer notre florilège des produits les plus originaux du salon ; à défaut, voici quelques lignes pour vous la présenter.

De prime abord, cette fausse carte graphique n’est pas sans rappeler l’Asus RTX 4060 Ti Dual SSD OC que nous venons de tester – une étrange solution mettant en scène l’accouplement d’un GPU et d’un SSD ; néanmoins, malgré les apparences, il n’a pas la moindre excroissance de GPU ici, seulement des matrices à SSD. La Micro-Star International a en fait repris le design de ses cartes graphiques d’entrée de gamme AERO à un seul ventilateur pour accoucher d’une carte d’extension qui prend en charge des SSD M.2 PCIe Gen 5.

Comme le montre les visuels contenus dans le message publié par la marque sur le réseau social X ainsi que les clichés pris le site 3DNews, ce système prend en charge deux SSD au format 22100, avec la particularité de supporter l’échange à chaud. Cela le distingue de solutions similaires telles que l’Asus Hyper M.2 x16 Gen5 Card ou encore du propre M.2 XPANDER-Z GEN5 de MSI. Autrement dit, l’utilisateur peut retirer ou rentrer un SSD à tout moment en cas de besoin (libre à vous d’imaginer différents scénarios ; suggérons-en trois : planquer un disque contenant des données hautement confidentielles en cas d’irruption inopinée d’une tierce personne ; préservation de celles-ci face au déclenchement d’un incendie ; plaisir régressif de rentrer et sortir un objet).

Presenting the Z790 PROJECT ZERO PLUS mobo, co-developed wiz Kingston, showcasing the new CAMM2. Designed with 1 module for dual channel. Here we unveil SSD expansion card-M.2 XPANDER-AERO SLIDER GEN5. Upgrading your M.2 storage is easy, and it supports hot swap.#MSIxComputex2024 pic.twitter.com/s2kWWASzFX