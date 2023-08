14 Go/s, 2.5 M d'IOPS & 3.5 W : le SM2508 dézingue l'E26... qui du coup grimpe aussi à 14 Go/s

Flash Memory Summit — Il existe ! Squatté depuis fin 2022 par le chaud bouillant E26 de Phison, les quelques unités de SSD PCIe 5.0 amènent certes des débits séquentiels boulversifiants, mais n'apportent au final pas grand-chose de plus quand il s'agit des usages communs. Par contre, vitesse de traitement oblige, ils chauffent et pas qu'un peu, nécessitant à minima des radiateurs suffisamment denses pour aider à digérer les excès de joules — nos propres tests concluant même à une ventilation active conseillée, même faible.

C'est précisément l'angle d'attaque de Silicon Motion avec son SM2508, prônant que son prochain contrôleur grand public ne pompe que 3,5 Watts, soit peu ou prou(t) ce qu'on l'on voyait sur les contrôleurs testiboulés de SSD PCIe 4.0, comme les contrôleurs Pascal & Elpis des 9x0 Pro de Samsung, ou encore des très répandus E18 de Phison. À titre de comparaison, l'E26 pompe en moyenne ~7 Watts, soit le double. Pour la gloire de l'information, sachez que le JEDEC autorise à tirer jusque 11,55 W sur un M.2... Ce que s'autorise d'ailleurs l'E26 quand il est à fond de six.

Ça, c'est la génération d'avant

Bon, Silicon Motion ne précise pas si ces 3,5 W sont une valeur minimale, moyenne, ou maximale ; on part du principe que c'est une donnée moyenne, le propos n'aurait que peu de sens sinon. La puce serait fabriquée selon Anandtech sur un process 12FFC de TSMC, soit un process de classe 12 nm (comprenez un node de 16 nm en vrai) low-power. Bien, si les promesses sont tenues, on retrouvera au moins des SSDs PCIe 5.0 qui ne seront pas que des planchas...

...Mais à quel prix, niveau specs ? 8 canaux NAND supportant jusqu'à 3600 MT/s par canal, et des débits séquentiels jusqu'à 14 Go/s, autrement dit à la quasi-saturation des 4 lignes PCIe 5.0 attribuées ; le tout avec une capacité jusqu'à 2,5 M IOPS : c'est mieux que l'E26 sur tous les plans. Et vu les performances annoncées sur les I/O, cela risque faire bouger le niveau de performance des SSDs PCIe 5.0 de manière nettement plus concrète. SM vise la fin de l'année, ou le début de la suivante soit 2024, pour une disponibilité effective dans les bonnes crèmeries.

Look at my bigs numbers, bitch

Comme, parait-il, il n'est jamais bon de rester muet face à la concurrence, devinez par quoi à rétorqué Phison ? Par un PS5026-E26 Max14um pardi. Un SSD maison à base d’E26 et de NAND Micron B58R — le même combo que les lecteurs sortis il y a quelques semaines, comme le T700 — capable d'envoyer 14 Go/s en lecture séquentielle... soit la promesse initiale de ce dernier, déjà vu sur du Sabrant Rocket X5 ou du Spatium M570 Pro de MSI, ce dernier le faisant avec une solution thermique proche du ridicule. Rien de neuf en soit, et de plus en guise de mauvaise nouvelle, c'est justement que ledit SSD était pourvu lors de sa démonstration d'un refroidisseur Airjet Pro fourni par Frore Systems, apte à dissiper 10,5 W au tarif de 1,75 W supplémentaire pour son fonctionnement. Nous vous en parlions ici. Bref, si vous attendiez un E26 gravé en 7 nm, c'est... cuit.