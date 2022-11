Au cas où vous auriez raté l'information, nous vous rappelons qu'Intel a finalement décidé cet été d'en finir avec la marque Optane et a priori la mémoire 3D XPoint. L'aventure sentait déjà un peu le roussi d'abord depuis le retrait de Micron du partenariat avec Intel, puis d'autant plus dans un second temps avec l'arrêt d'Optane pour le mainstream. Ensuite, la volonté de Pat Gelinsger de remettre Intel droit dans ses bottes et simultanément de réaliser des économies avait fait le reste.

Bref, Optane, c'est donc fini, mais le fondeur avait encore un p'tit quelque chose sur le feu : il s'agit du SSD DC P5810X. Son existence était déjà vaguement connue, mais ce n'est pas tellement grâce à Intel, qui n'en a jamais vraiment beaucoup parlé publiquement, ce qui est bien la preuve encore une fois que cela fait assez longtemps déjà qu'Intel avait cessé d'y croire. En tout cas, il se trouve que le fondeur a discrètement commencé à livrer le P5810X, officiellement lancé ce trimestre, pour ce qui devrait donc logiquement être l'ultime sortie sur le terrain d'un disque Optane et d'une mémoire 3D XPoint. On supposera qu'il s'agit ici d'une part de satisfaire des commandes peut-être passées depuis longtemps, d'une autre de déstocker Optane P58x0 et 3D XPoint, potentiellement en les bradant (mais ça on ne le saura sûrement jamais).

Sur le papier, le P5810X est une évolution très timide du P5800X, elle fait d'ailleurs toujours partie de la même famille Alder Stream. Il y a fort à parier que contrôleur et mémoire persistante sont inchangés. Mais alors que la série P5800X plafonnait à 3,2 To, seulement deux capacités seront proposées pour la nouvelle version, à savoir 400 et 800 Go (signe qu'il ne reste peut-être vraiment pas tant de 3D XPoint que ça sur les bras d'Intel et qu'il n'y a pas volonté d'en fabriquer plus). Les formats proposés sont 2.5" et U.2, tous deux sur une interface PCIe 4.0 x4. Les performances en lecture séquentielle sont inchangées, la bande passante reste de 7200 Mo/s. En revanche, en lecture, le modèle 400 Go passe de 4800 à 6000 Mo/s, et le modèle de 800 Go de 5400 à 6100 Mo/s.

En revanche, si les performances en écriture aléatoire sont en hausse pour l'exemplaire 400 Go avec 135K IOPS contre 115K auparavant), avec 800 Go elles seront de 127K IOPS, contre 135K avec le P5800X 800 Go (un peu étrange tout de même, se pourrait-il qu'il s'agisse d'une erreur dans le tableau ?). Avec leur hardware supputé « overckocké », les P5810X vont logiquement aussi consommer un peu plus, notamment en activité, ce qui aura forcément un minimum d'incidence sur les opérations (chauffe) et la rentabilité (consommation).

Pas le choix, va falloir cliquer pour y voir quelque chose !

Naturellement, le grand point fort de ce type de support Optane avec 3D XPoint restera encore et toujours l'endurance, dans le cas présent toujours d'un exceptionnel 100 DWPD, et qu'aucun concurrent n'a encore réussi à étaler malgré les tentatives impliquant des variantes spécialisées de NAND 3D (par exemple la Z-NAND et la XL-NAND). On ne sait pas comment le P5810X sera réellement positionné sur le marché et encore moins combien de temps Intel compte le proposer ou de manière plus générale sa mémoire 3D XPoint. Le clap de fin pour l'ensemble ? Fort probablement. (Source : Intel, Tom's)