ASUSTOR, mélange savant d'ASUS et de Storage, vient de lancer son gros switch tout plein de bits. Il se nomme Switch'nstor, même si nous aurions préféré Nestor Finalement, et son nom de code est moins glamour, ASW205T. Alors il consiste en quoi ? 5 ports réseau Ethernet sont pilotés par deux puces Realtek 2.5 GbE RTL8731 et RTL8221B et cela vous offre un débit maximal plus important pour votre NAS. Car c'est évidemment la cible de cet engin. Les Jumbo Frames sont à 12k, le tableau d'adresses MAC 16k, il y a tout un tas de gestion de trafic et de transfert de paquets (tampon 4.1 Mbit/18.6 Mpps), il est complet tout en étant simple. Mais que faire si votre PC ne dispose pas d'un port 2.5 GbE ? ASUSTOR recommande la carte AS-U2.5G2, mais il faut la brancher sur un port USB 3.2 de votre NAS pour conversion, si vous n'avez pas un tel NAS, alors l'intérêt sera limité. Si toute la chaine n'est pas à la même norme ou débit max, alors le plus faible va limiter les autres.

Le boitier, fort classique et en métal, mesure 14 cm de long par 9 cm de largeur x 2.8 cm d'épaisseur, il n'y a pas de refroidissement actif, et la consommation du truc est donnée pour 10 W. La garantie est de deux ans, par contre nous n'avons pas de prix, comme 90 % des communiqués de presse, une sale habitude !