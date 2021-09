Tales of Arise sera livré dans toutes les bonnes crèmeries dans deux jours, et ce jeu de rôle en monde ouvert sauce bien japonaise devrait faire une bonne carrière si on en croit les feedbacks et autres vidéastes amateurs. Bien qu'il possède un aspect cartoonesque, c'est bien l'Unreal Engine 4 qui pédale dessous, et donc on s'attend, encore et toujours, à ce qu'il ait une plus grande affinité avec les verts que les rouges, au contraire de l'Unreal Engine 3 qui raffolait des rouges. Un grand philosophe a dit "la routourne va tourner" ! GameGPU a fait son test, regardons ce qu'il en est.

En FHD, bien que les moyennes des cartes haut de gamme sont très hautes, la RTX 3080 Ti et toutes les cartes Ampere jusqu'à la RTX 3060 Ti inclus sont devant la RX 6900 XT. En bas, la GTX 1060 offre 92 ips, ce qui est plus que suffisant pour s'amuser, même avec cette vieille carte concurrente originelle de la RX 480. La RX 590 la domine, mais on est très haut aussi. En QHD, le classement change un peu puisque les RX 6900 XT et 6800 XT recollent aux deux RTX 3080 +/- Ti. La RX 6800 passe même devant la RTX 3070 Ti, revirement complet de situation quand même, quand on voit la situation en 1080p ! La GTX 1060 est à 61 ips, belle perf pour une carte dont ce n'est pas le coeur de métier, et cela vaut pour les cartes Polaris également. Enfin, en UHD, la RX 6900 XT s'intercale entre les deux RTX 3080, il faut compter une RX 5600 XT / RX Vega 56 ou une RTX 2060 pour tourner autour des 50 ips. Ça reste quand même très performant pour plein de cartes, et c'est une bonne nouvelle.