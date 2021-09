La semaine dernière, des nouvelles plutôt mauvaises nous parvenaient quant au sous-système Android pour Windows : ce dernier aurait du retard, principalement pour des raisons de compatibilité et de performances. Pour autant, voilà que le petit fripon revient nous narguer, cette fois-ci via le Microsoft Store.

En effet, voilà que son entrée dédiée est désormais présente dans le magasin d’application de la Raymonde pour les builds 22000 et plus récent, mais cela ne vous sera pas d’une grande utilité : le lancement du sous-système se soldera uniquement sur un écran noir. Cela n’a néanmoins pas empêché 9 personnes de noter l’utilitaire, qui s’en tire avec une moyenne plus qu’honorable de 4,8 étoiles sur 5 : pas mal pour un bousin non fonctionnel !

Du côté des spécifications techniques, la couche de compatibilité serait fonctionnelle dès 4 Gio de RAM installée, bien que la firme à l’origine de Windows conseillant fortement 8 Gio pour une expérience minimale, 16 Gio pour la configuration recommandée. Pour le reste, les PC ARM comme x86 seraient compatibles, sachant toutefois que la description fait mention d’un logiciel confidentiel, sur lequel il faudrait s’abstenir de communiquer, qu’il s’agisse d’image ou de simple texte. De quoi étoffer la thèse d’une version bêta fonctionnelle en interne, mais pas assez polie pour sa distribution pour le grand public. En tout cas, voilà qui devrait répondre à notre interrogation concernant une forme possible de l’arrivée de la fonctionnalité : tout bêtement sur le Store interne, à moins que Microsoft ne profite d’une mise à jour mineure pour nous refourguer l’Amazon Appstore, source principale d’applications Android si vous ne souhaitez pas télécharger les apk à la main. Affaire à suivre ! (Source : WindowsLatest)