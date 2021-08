Avec le manque de semiconducteurs dans le monde (qui est une excuse comme une autre pour certains, on n'en doute pas), bon nombre de fabricants ont choisi ou été contraints de modifier certains composants de leurs SSD, parfois le contrôleur, parfois la NAND et parfois aussi la DRAM. ADATA, Patriot, Crucial et maintenant aussi Western Digital (avec le WD Blue SN550) ont tous eu recours à cette pratique récemment. Le problème, c'est que dans chaque cas cela s'est fait sans aucune communication et que rien ne permet(tait) de distinguer le changement, alors que les produits concernés portaient toujours le même numéro de série... Et c'est bien ça qui en a fait une action peu pardonnable, une tromperie du consommateur se rapportant aux tests du produit original pour effectuer son choix et un manque de respect pour les testeurs aussi ! On peut très bien comprendre qu'une compagnie puisse avoir besoin ou envie de changer un ou plusieurs composants pour x ou y raisons, mais un peu de transparence serait la moindre des choses.

Grâce à un Youtubeur chinois, on apprend aujourd'hui que Samsung aussi n'aurait pas été épargné des conséquences du contexte actuel, et avec ceci on rappelle que le fabricant avait aussi souffert des conditions météorologiques particulières au Texas début 2021, où le bruit courait déjà que cela allait avoir un impact sur l'approvisionnement de contrôleur, alors que ses usines y seraient toujours au repos depuis février selon DigiTimes.

Eh bien, le 970 EVO Plus en aurait visiblement fait les frais pour commencer, puisque son contrôleur Phoenix originel aurait été remplacé par un Elpis recyclé, ce qui est loin d'être une rétrograde à première vue, considérant qu'il s'agit du bout de silicium également aux commandes du 980 PRO. De ce fait, le firmware 2B2QEXM7 laisserait aussi sa place au firmware 3B2QEXM7. Pour le reste, le nouveau 970 EVO Plus utiliserait toujours des puces NAND 3D TLC 9x couches et une LPDDR4 identique.

Quel impact en pratique ? Outre le fait que le Phoenix chaufferait un peu plus que l'Elpis, le cache pseudo SLC de la nouvelle version serait de 115 Go, contre 42 Go pour la première. Lors d'un test synthétique, l'ancien modèle aurait affiché des performances 1750 Mo/s en écriture, pour tomber à 1500 Mo/s après épuisement du cache. Par contre, toujours sous CrystalDiskMark, le nouveau modèle atteindrait les 2500 Mo/s, mais chuterait cette fois-ci de 47 % à 830 Mo/s dès lors le cache de 115 Go épuisé ! En somme, du mieux et du beaucoup moins bon. Malgré tout, le nouveau 970 PRO Plus était un poil plus rapide lors d'un test de copie d'un fichier vidéo de 154 Go. Ce serait donc un changement qui pourrait passer inaperçu dans bien des cas, mais aussi assez flagrant lors d'un usage très intense.

Heureusement, Samsung se démarquerait ici un peu des autres fabricants. En effet, il est a priori possible de faire (difficilement) la différence entre l'ancien et le nouveau, ouf ! Tout d'abord, l'emballage aurait visiblement été modifié d'un design horizontal à vertical, le numéro de série passerait de MZVLB1T0HBLR à MZVL21T0HBLU, et la fiche produit officielle ne fait effectivement déjà plus mention du contrôleur Phoenix, mais d'une puce « in-house » (oui, c'est vague et ça laisse la porte ouverte à des modifications ultérieures). Samsung a aussi nettoyé de tout chiffre la note numéro 4 en bas de page détaillant les performances lors du dépassement du buffer SLC (Intelligent TurboWrites), probablement parce qu'ils sont moins flatteurs. Notez que ces changements n'apparaissent pas encore sur les pages françaises du fabricant, ce qui est peu étonnant, quelque soit le fabricant il vaut toujours mieux se référer au site « global » pour avoir des infos à jour.

Certes, ces modifications ne sont clairement pas criées sur tous les toits par le fabricant, qui espérait probablement tout de même que ça puisse passer inaperçu, tout en couvrant ses fesses avec ces quelques ajustements, ce qui veut aussi dire que seul un public informé sera une fois de plus réellement au fait des différences. Cela étant dit, l'autre partie du public n'en aura de toute façon pas grand-chose à faire. On aurait évidemment apprécié une distinction plus flagrante, par exemple avec une modification du nom commercial du SSD, mais au point où l'on en est avec les autres marques, on se doit simultanément de saluer à contrecœur le semblant d'effort du fabricant, et de critiquer encore une fois ces cachoteries portant préjudice aux consommateurs et qui seraient pourtant facilement moins problématique si les constructeurs prenaient le temps d'en parler.