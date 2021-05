Les évolutions des mémoires NAND ne s'arrêtent pas, et ce malgré les difficultés que rencontre le secteur depuis quelques mois, et les fabricants ont entamé une guerre à qui mettre la plus de couches dans une cellule 3D NAND, avec SK Hynix en tête avec tout de même 176 couches, ce qui n'est pas rien. Bien entendu, cette course est principalement liée à trois facteurs importants pour la conception de puces NAND : elles deviennent plus denses, plus rapides et plus durables dans le temps. Des éléments importants, toutefois il ne faut oublier l'autre souci : quid des contrôleurs afin de réaliser un SSD complet ? Et bien Phison a réagi et annonce une révision de son contrôleur PS5018-E18, qui peut dorénavant prendre en charge ces nouvelles cellules de mémoire morte.

D'un point de vue technique, la puce change quelque peu, avec une vitesse d'interface qui passe de 1200 MT/s à 1600 MT/s, mais en restant avec une gravure en 12 nm de chez TSMC. Le passage à la NAND sur 176 couches va surtout permettre de produire des SSD plus denses, mais aussi plus rapides en écriture tout comme en lecture, avec des débits annoncés à 7,4 Go/s en lecture et 7 Go/s en écriture, le tout en séquentiel. Il sera difficile d'aller au-delà d'ailleurs, puisque le débit théorique maximal pour le PCIe 4.0 en x4 est de 7,877 Go/s, il faudra attendre probablement le PCIe 5.0 pour voir des SSD NVMe plus rapide.

Cependant, dans le communiqué nous n'avons pas de chiffres sur de potentiels gains sur les opérations en aléatoire, et l'image n'est pas assez précise vis-à-vis du protocole pour se rendre compte d'une éventuelle amélioration. Et bien entendu, il risque de falloir encore un certain temps avant de voir des SSD équipés de tout ce nouvel attirail électronique. Le fabricant devrait toutefois fournir plus d'éléments et d'informations lors du Computex prochain, à voir donc. (source : Phison)