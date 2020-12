Le déploiement de la fibre optique continue son chemin en France, avec un coup de fouet cet été suite à une amélioration de la gestion des chantiers et à un secrétaire d'État qui semble vouloir prendre en main les choses, ramenant de nouveau des fonds et un soutient public envers les participants du projet. Toutefois, les bonnes volontés et l'argent ne seront pas suffisant pour mener à bien le projet, puisque celui-ci demande aussi des ressources humaines plus important et mieux qualifiées pour éviter des NRO métamorphosés en une boîte de conserve Panzani. De ce fait, l'Observatoire du THD avait déjà émit des propositions sur les procédures à mettre en place afin de respecter les consignes actuelles sur la FttH pour tous en 2025.

InfraNum a donc décidé de mettre en place une carte interactive afin de mieux comprendre le déploiement de la fibre sur l'ensemble du territoire, avec certains détails manquants. Ainsi, vous pouvez voir les estimations des 3 jalons du projet - 2019, 2022 et 2025 - et les taux de couverture estimés selon le type de réseau : ZTD (grandes villes), AMII (agglomérations moyennes) et RIP (zones rurales et petites villes). Cela permet aussi de mieux comprendre pourquoi d'une région à l'autre les coûts et temps d'installation sont aussi différents, puisque les RIP demandent plus de main d'œuvre pour être installés (distances, éloignement des locaux, fonds publics alloués).

De plus, un autre type de donnée est ajouté, il s'agit des besoins humains pour réaliser les travaux, et toujours selon les régions et réseaux. Cela permet de mieux comprendre un autre aspect peu abordé, qui est la difficulté de trouver le personnel adapté pour les milieux moins denses. Nous pouvons déjà constater que les formations et l'insertion des installateurs sont déjà prévus, il ne manque plus qu'à trouver des employés tout frais apparemment. Bien entendu, cela reste plus difficile à dire qu'à faire...

Vous pouvez consulter la carte sur le site officiel de InfraNum