Encore un NAS chez TerraMaster, cela n'arête pas ! La marque avait lancé son F2-422 en septembre dernier et avait mis en lumière le F4-210 en octobre dernier. Aussi la société avait présenté pas mal de DAS, qui proposent quand même une alternative intéressante aux serveurs, bien entendu selon l'utilisation que l'on a de ce type de produit. Enfin, le D2 Clone était venu nous surprendre, une machine dédiée au clonage de disques, de quoi faire de la sauvegarde physique en toute simplicité. Eh bah, ce n'est pas terminé, puisque le F5-221 vient de pointer le bout de son nez, un serveur NAS à 5 baies qui devrait répondre à beaucoup de besoins.

On retrouve donc une machine reprennent exactement le même look que les autres produits de la société, avec du blanc et du noir uniquement. On retrouve en façade 5 baies compatibles 3.5"/2.5", toujours hotswap, qui accepteront des périphériques de 16 To, pour un maximum de 80 To de stockage brut. La machine laisse la possibilité de monter un volume de 108 To au maximum, cela laisse donc pas mal de marge pour les personnes ayant une utilisation poussée de ce genre de matériel. La configuration n'est pas si maigrichonne que ça, puisqu'on trouve un processeur quad-core Intel Celeron J3355 moulinant à 2 GHz et boostant à 2.5 GHz au maximum. La mémoire vive embarquée est assez faible, avec 2 Go de base installés, mais la possibilité d'upgrader à 6 Go en rajoutant une barrette supplémentaire. Les débits annoncés par la société ne sont pas franchement des plus sympathiques, avec du 119 Mo/s en lecture et du 118 Mo/s en écriture. Ces chiffres sont probablement impactés par le processeur un poil léger utilisé sur ce NAS et ils dépendront aussi des périphériques qui seront installés - c'est très théorique du coup.

Deux moulins au dos viendront assurer le refroidissement du produit. Deux ports RJ45 en 1 GbE sont là pour assurer la connexion réseau, on regrettera l'absence de 2.5 GbE lorsque l'on sait que d'autres sociétés comme Qnap le proposent sur leurs produits. Deux ports USB 3.0 viendront se rajouter au bousin, de quoi connecter quelques périphériques en plus. L'alimentation se fera quant à elle via un bloc externe, de 90W pour une consommation typique de 56,6W. Le NAS est déjà disponible à un tarif de 359,99 euros et se trouve livré avec une garantie de deux ans assurée par le constructeur. Face à la concurrence, à titre d'exemple, on pourra le comparer à des références comme le QNAP TS-431P ou bien le Synology DS418.