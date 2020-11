Si le Black Friday est officiellement reporté, les promos que nous propose Amazon en ont la saveur. Nous restons aujourd'hui sur du stockage véloce et volumineux avec le Crucial P5 de 2 To qui voit sont tarif chuter sévèrement pour arriver sous les 250 € livré !

Le modèle possède une interface NVMe PCIe 3.0 qui offre des débits séquentiels théoriques de l'ordre de 3000 Mo/s en lecture et en écriture, et des accès aléatoires autour de 500K IOPS ! Le contrôleur mémoire à la manoeuvre est un Micron DM01B2 couplé à un lot de puces TLC 96 couches de fabrication maison également (single sided), et un cache DRAM bien entendu. Le P5 2To est donné pour une endurance de 1200 To sur 5 ans (durée de garantie), soit environ 600 Go d'écriture journalière. La promotion, si elle vous intéresse, est accessible via notre lien juste en dessous. (Merci Scrabble)