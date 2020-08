Le constructeur TerraMaster est réputé pour ses solutions de stockage solides et nous avait présenté pas mal de nouveautés ces derniers temps. Par exemple, la société avait pu nous dévoiler son F4-422, un serveur NAS quatre baies assez classique dans sa conception. Aussi, nous avions eu le droit au HDD TD2 PLUS, une station d'accueil compatible Thunderbolt 3 aux spécifications alléchantes. Cette fois-ci, c'est un DAS pour entreprise qui nous est présenté, avec le D4-300, un quatre baies qui ne manque pas d'atouts.

On retrouve le design classique des produits de la marque, du blanc et de la simplicité. Quatre baies compatibles 3.5" et 2.5" sont disponibles et supportent 18 To par disques, pour un total de 72 To pris en charge. La société annonce des débits de 420 Mo/s en lecture et 390 Mo/s en écriture maximum sur le NAS, avec l'utilisation de SSD. La connexion se fera directement au PC via un port USB 3.1 type-C (Gen1) et le produit se retrouvera instantanément utilisable pour travailler, puisqu'il n'utilise pas de pilote supplémentaire. Pour le reste, eh bien, pas de RAID sur ce modèle, c'est donc uniquement du stockage de masse qui vous est proposé.

Le refroidissement se fera via deux moulins 80 mm à l'arrière, qui sont annoncés comme semi-passif, avec des nuisances sonores de 19,8 dBA au maximum. L'alimentation est assurée par un bloc externe de 72W pour une consommation typique de 45,6W. Enfin, vous aurez aussi le droit à quelques protections contre les surtensions, c'est le minimum sur ce type de produit. Attention toutefois, aucune redondance n'est proposée et cela ne vous dispense donc pas - surtout pour un produit orienté business - de sauvegarder ailleurs vos fichiers.

Ce D4-300 est lancé à 149,99$, difficile de faire mieux pour obtenir quatre baies au niveau du tarif, mais ce type de produit n'est pas forcément plus intéressant qu'un NAS. Pour commencer, cela consomme quasiment la même chose qu'un bon modèle de serveur, mais surtout, cela ne sécurise pas vos données. Éviter les pertes, c'est un facteur essentiel dans une entreprise et c'est pourquoi on comprend rapidement pourquoi TerraMaster reste presque seul sur ce segment.

Pourquoi opter pour un système direct, lorsque l'on peut pour quelques poignées d'euros en plus, avoir un serveur qui offre bien plus de possibilités ? Par exemple, chez TerraMaster même, on trouve facilement le F4-210 à moins de 200 euros. Alors, en effet, vous éviterez avec ce type de produit de passer par l'aspect peut être redondant de câbler une installation réseau, mais vous perdrez quand même sur l'ensemble du reste. Une solution Cloud est possiblement envisageable pour ceux qui n'ont pas peur des méchants GAFAM. Reste que ce D4-300 pourra trouver sa place sur ce marché assez délaissé du stockage direct.