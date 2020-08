Le marque suédoise n’est pas la plus connue du segment des périphériques d’entrée pour joueur, mais elle avait su se faire un nom et se tailler une bonne image dans le domaine dans sa mission « de créer le meilleur équipement dont un joueur peut avoir besoin », avec des promesses de « savoir-faire, qualité et précision » dans son travail. Un peu le même blabla que pour toutes les marques, sauf que Mionix avait apparemment l’air de s’y tenir — nous avions d'ailleurs essayé leur souris Castor — du moins jusqu’à ce que la marque disparaisse des radars à partir de 2018 sans aucune nouveauté entre-temps, avec un site à quasiment à l’abandon et des produits qui devenaient de plus en plus difficiles à dénicher en magasin.

Que s’est-il donc passé ? Eh bien, il s’avère que la compagnie n’avait pas bien (di)géré le départ de son précédent propriétaire en 2018, avec pour conséquence une qualité de service en baisse, des délais allongés, et des produits indisponibles — le début d’une mort lente typique d’une compagnie probablement en manque de vision et de direction. Heureusement, ce n'était visiblement que partie remise !

En effet, la marque a récemment fait savoir via Reddit qu’elle est toujours vivante, et que son fondateur et propriétaire d’origine est de retour aux commandes de sa création pour œuvrer un retour aux sources, tout en allant à nouveau de l’avant ! Ainsi, l’entreprise devrait progressivement renaître : un nouveau site imminent, amélioration du service client et des délais de livraison, des mises à jour matérielles et logicielles pour les mulots existants (Castor, Avior et Naos), mais surtout la création de nouveaux produits (et qui seront d’ailleurs tous disponibles en noir au lieu [en plus ?] des couleurs un peu particulières type French Fries, Ice Cream ou Frosting) !

Une bonne nouvelle pour les fans de la marque et de ses produits. Bien entendu, Mionix n’est qu’un nom dans un océan de périphériques naviguant sous une multitude de drapeaux différents, on attend donc de voir de quelle(s) manière(s) elle se distinguera pour tenter de se (re) faire un nom face aux ténors du milieu.