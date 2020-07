Décidément, il parait difficile en ce moment pour la série WD Red de Western Digital de s’en sortir de la spirale de mauvaise presse. L’aventure de la confusion SMR/CMR s’est en principe achevée avec l’introduction de la gamme WD Red Plus, mais il y a encore quelques secousses qui se font aujourd’hui ressentir de ce côté-là, notamment chez Amazon outre-Rhin, et par conséquent, potentiellement chez Amazon France.

En effet, il s’avère qu’un bon nombre d’acheteurs pensant s’offrir un WD Red 6 To WD60EFRX ou un WD Red 4 To WD40EFRX — les versions CMR, rebaptisés WD Red Plus — ont en réalité réceptionné un WD60EFAX ou un WD40EFAX — les déclinaisons SMR ! Pourtant, chaque disque a bien été livré dans un emballage affichant le code-barre d’un modèle « WDX0EFRX », tel que le mentionne par ailleurs le référencement d’Amazon et les images du produit qui y sont affichées. Dans la majorité des cas, il s’agissait d’achats assez récents.

Oups !

Pour ne rien arranger, nombreuses sont toujours les critiques vis-à-vis de l’emballage des WD Red, et des disques durs de manière générale chez Amazon — cette fois-ci, également en France —, simplement dans son emballage antistatique d’origine, parfois avec une enveloppe à bulle en plus, puis simplement déposé en vrac dans le carton d’expédition avec un peu de papier. Par ailleurs, Amazon vendrait parfois également des disques durs Western Digital prévus pour les assembleurs, ce qui a pour conséquence de devoir traiter avec Amazon pour l’application de la garantie, au lieu du constructeur directement.

Bon, en tout cas, le problème semble être clairement lié à une mauvaise gestion des stocks, du référencement et de l’emballage chez Amazon, plutôt qu’à une erreur côté constructeur. En fin de compte, la « décision » (certes, un peu forcée) de Western Digital de donner un nom spécifique aux WD Red SMR et CMR semble finalement être une bonne option pour éviter ce genre de confusion, quelque chose qu’il aurait d’ailleurs probablement fallu faire dès le départ. Bref, en attendant que l’appellation WD Red Plus se mette en place petit à petit chez les revendeurs, il va certainement encore falloir faire preuve d’un peu de vigilance, chez certains, probablement plus que chez d’autres. (Source : Computerbase)

Re-oups !