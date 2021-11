Le premier disque dur CMR commercial de 20 To est signé WD et supplementé d'OptiNAND

C'est sans aucun doute avec fierté que Western Digital a pu annoncer la disponibilité commerciale du premier disque dur 3,5" de 20 To employant un enregistrement magnétique conventionnel (CMR). En pratique, ce n'est pas le premier disque dur affichant une telle capacité, l'Ultrastar DC HC650 20 To existe déjà depuis 2019, mais celui fonctionne sur les bases d'un enregistrement magnétique en bardeaux (SMR), généralement moins avantageux et apprécié. Seagate aussi a déjà livré du HDD de 20 To de son côté, plus exactement des exemplaires HAMR, mais uniquement à une poignée de partenaires et pour l'instant seulement à des fins de tests. Le constructeur avait pourtant annoncé qu'un modèle 20 To PMR serait disponible au cours de la seconde moitié 2021, celui ne s'est toutefois toujours pas montré dans le commerce.

Chez Western Digital, le nouveau WD Gold 20 To CMR - et sa variante pour la gamme Ultrastar nommée DC HC560 - destiné avant tout aux entreprises est bel et bien disponible à l'achat directement sur le site du fabricant, du moins du côté anglo-saxon, il n'est pas encore en stock côté francophone. Il faudra dépenser 679,99 $ ou 785,99 € pour se l'offrir. WD n'a pas donné de prix pour l'Ultrastar DC HC560, référencé ici.

Extérieurement, c'est un disque dur 3,5" SATA qui mouline à 7200 tr/min comme beaucoup d'autres, mais c'est à l'intérieur que la magie s'opère. Il est construit avec 9 plateaux de 2,2 To et c'est donc un enregistrement magnétique conventionnel qui est ici à l'oeuvre, le tout complété par 512 Mo de RAM et la nouvelle technologie OptiNAND du constructeur. Cette dernière avait été présentée début septembre et elle consiste grosso modo à souder 64 Go d'iNAND UFS sur le PCB pour assister le contrôleur dans son travail. Sur le papier, OptiNAND permet d'obtenir une meilleure densité de stockage et d'améliorer certains aspects des performances, notamment en stockant toutes les métadonnées générées à l'usage par le disque dur de façon permanente sur une NAND persistante et plus rapide que la DRAM habituelle. Vivement qu'une des références arrive sur un banc de test !