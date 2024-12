Affaire de la NVIDIA App : crime authentifié, coupable identifié

Nous vous en parlions hier, de nombreux détenteurs de GeForce ont fait remonter des baisses de performance dans les jeux induites par la NVIDIA App. L’affaire a éclaté ce week-end, mais approche déjà de son terme. L’entreprise est en tout cas informée, et elle a formulé ses premières prescriptions.

Déjà, écartons la réserve que nous formulions hier : le désagrément est bien réel. Outre les sources initiales (Sebastian Castellanos, Mostly Positive Reviews et -Fister-), il a été instruit par Tom’s Hardware US au cours de la nuit (chez nous).

Tandis que John Papadopoulos de DSOGaming n’avait pas réussi à mettre en évidence la diminution du nombre d’images par seconde pour les raisons que nous évoquons dans notre premier papier, Jarred Walton y est parvenu. Il a examiné plusieurs jeux, et relevé des chutes d’IPS pouvant s’élever à 15 %.

Dans un titre tel qu’Assasin’s Creed Mirage, Jarred Walton a par exemple mesuré 150,5 IPS de moyenne sans la NVIDIA App en 1080p / Med, contre 137,4 avec. Bien qu’en pratique, jouer à AC à 150 ou à 137 images par seconde ne change pas radicalement l’expérience, comme le souligne, à juste titre, notre confrère, ce n’est pas un mince écart dans l’absolu ; c’est celui qui sépare en moyenne une carte graphique comme la GeForce RTX 4060 de sa variante Ti dans les jeux. En outre, l’impact semble assez variable en fonction des titres et des configurations du système.

Venons-en au remède. Alors que Mostly Positive Reviews entrevoyait une suppression pure et simple des pilotes 566.36 comme cure, Sebastian Castellanos promeut désormais une médication moins extrême : la désactivation de l’option « Game Filters and Photo Mode ». Il doute toutefois de l’universalité de celle-ci.

Update: I was able to fix this issue by just turning off the "Game filters and Photo mode" option in the "Settings" section of the NVIDIA app, so it's not necessary for me anymore to completely nuke the app from my system. However, this "fix" might not work for everyone sadly... https://t.co/skFlgXiToC pic.twitter.com/wOeBBGSEc2