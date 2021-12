Une discussion récente sur Twitter, reprise par Computerbase, a permis de remettre en évidence certains aspects pouvant porter à confusion avec le HDMI à cause d'une liberté que permet le standard, notamment depuis l'avènement du HDMI 2.1, que de nombreux fabricants n'hésitent désormais pas à mettre en avant comme argument de vente pour leurs nouveaux moniteurs et téléviseurs.

Dans un monde parfait, la logique voudrait que le HDMI 2.1 d'un écran soit toujours parfaitement identique à celui d'un autre, mais ce n'est malheureusement pas le cas, tout particulièrement lorsque l'on parle des fonctionnalités introduites récemment : le Variable Refresh Rate (VRR, aide à prévenir stuttering et tearing de l'image affichée), l'Auto Low-Latency Mode (ALLM, son rôle est de réduire la latence en jeu) et le Quick Frame Transport (QFT, pour accélérer le transport du signal vidéo).

En effet, ce trio de fonctionnalités est en réalité tout à fait optionnel, comme l'a gentiment rappelé l'agence de presse du standard HDMI à nos confrères de chez Computerbase. Autrement dit, c'est aux fabricants de décider de leur disponibilité pour leurs téléviseurs et moniteurs, et de ce fait, une référence HDMI 2.1 peut parfaitement supporter seulement l'une ou l'autre de ces technologies, voire aucune. Comment le savoir en cas de doute ? Eh bien, il faudra soit prend le temps de fouiller la fiche technique du produit, ou à défaut demander au fabricant si celui-ci n'a pas fait l'effort d'en parler. Ceci dit, le standard HDMI oblige a priori les marques à faire la publicité du HDMI 2.1 avec ses fonctionnalités, mais jamais seul.

Pour ne rien arranger, il faut tout de même se souvenir que certaines des nouvelles fonctionnalités, notamment l'ALLM et le VRR, peuvent aussi être apportées au HDMI 2.0, ce fut le cas par exemple avec la Xbox One X dès 2018, qui est compatible Variable Refresh Rate et Auto Low-Latency Mode via HDMI 2.0.

En soi, ce fait n'a jamais été un secret, mais il est bien méconnu et pas franchement évident. C'est donc une bonne piqure de rappel pour se souvenir qu'il ne faut en aucun cas se fier à la seule mention de la présence d'une prise HDMI 2.1 pour être assuré de la présence de ces nouveaux atouts pour les joueurs - tout particulièrement si l'écran en question n'est pas spécialement commercialisé pour ce segment ! Tient, un niveau de transparence qui ferait presque un peu penser à celui de l'USB... De toute façon, DisplayPort FTW, non ?