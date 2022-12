Un pilote Adrenalin tout chaud pour 3 jeux nouveaux !

AMD a publié ses pilotes Adrenalin 22.11.2, qui sont estampillés du mois de novembre, alors que nous sommes en décembre. Anecdote mise à part, ils sont là pour optimiser la prise en charge des jeux The Callisto Protocol qui sort ce jour, Need for Speed Unbound qui est sorti il y a quelques jours, et The Witcher III Wild Hunt Next-Gen Update qui arrivera le 14 décembre. Divers bugs sont corrigés, comme un écran noir ou un pilote qui ne répond plus en multiécran pendant la lecture des vidéos sur RDNA 2, en utilisant un écran primaire rapide à 240 Hz et un secondaire moins véloce. On citera également du stuttering dans la lecture des vidéos sur RDNA 2 via Firefox. AMDRSServ.exe maintient le GPU à 100 % d'utilisation sur RX 570 alors que vous avez quitté le jeu. Et pof !