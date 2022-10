Le retour de la vengeance de la rumeur kitue même Chuck Norris ! RDNA 3 sera dévoilé le 3 novembre prochain, ça c'est une certitude puisque AMD l'avait confirmé sur son Twitter, avant de le reconfirmer quelques jours plus tard sur sa page officielle, au cas où le Twitter n'était pas assez officiel à son goût. On sait que cela interviendra lors d'une retransmission en live qui aura lieu chez nous à 21 heures, à savoir 9 heures de décalage avec nous moins l'heure d'hiver (qui arrivera ce week end), merci au ragoteur sur le dernier billet qui a aidé "le vieux" à faire sa soustraction !

Il se murmurait que la date de commercialisation serait prévue le 22 novembre, puis le 27. Aujourd'hui, elle change encore pour être décalée quelque part entre le 1er et le 5 décembre. C'est toujours les mêmes qui donnent ce genre d'info, Greymon55 en l'occurence. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que dans la mesure où AMD filtre excellement bien les fuites concernant les cartes - on n'a pas vu le c.l d'un de ces modèles en fuite, ou pris par derrière en mode ninja depuis le début alors qu'on avait des fuites sur Ada - rien n'est moins sûr quant à la véracité de la rumeur. De plus on ne peut pas considérer ce nouveau planning parfaitement officieux comme étant un fait acté, AMD faisant réellement le mort sur sa prochaine génération. Il est difficile de savoir comment l'interpréter ce silence d'ailleurs. Les plus optimistes diront que c'est parce qu'avec son design en chiplets, les rouges vont tout éclater y compris en ray tracing, les plus sceptiques diront que c'est parce que le résultat final n'est pas au niveau attendu, et qu'AMD chercherait à valider le plus de cartes vers des fréquences folles, comme NVIDIA avait dû le faire pour Ampere. Et puis il y a les autres, à qui ça en touche une sans faire bouger l'autre, et qui attendent, se disant que de toute façon, ils n'ont pas de sous, ou que les perfs seront forcément meilleures que RDNA 2, et qui attendent les gammes des deux géants pour se décider. Cette dernière option est la plus sage, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens !

qui pour succéder à RDNA 2 ?