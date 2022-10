On sait qu'AMD a prévu bien des choses pour sa future gamme mobile de Ryzen/Athlon 7000, avec un catalogue qui s'annonce particulièrement segmenté et constitué d'au moins 5 séries, et presque autant d'architectures différentes... Ainsi, cela ne risquera pas d'être facile pour le consommateur de s'y retrouver, d'autant moins que la nomenclature pour le segment mobile est devenue à la fois plus transparente, mais aussi plus complexe, surtout pour celui qui n'aura pas appris le nouveau tableau de déchiffrement par cœur. Hélas, essayer de vendre pratiquement toutes ses dernières architectures Zen en date simultanément dans une même gamme de produits ne pourra jamais contribuer à avoir une offre claire et transparente et l'on ne peut d'ores et déjà que regretter ce choix.

Quoi qu'il en soit, AMD a déjà commencé le déploiement avec les APU Ryzen et Athlon 7020. Entre-temps, un Ryzen 5 7530U a été repéré chez SiSoftware. Aujourd'hui, c'est un Ryzen 5 7725HS qui a été décelé chez Geekbench dans sa machine portable. Arrêtons-nous un petit instant sur le nom de ce processeur. Tout d'abord, celui-ci est a priori issu d'une série 7025, qui ne faisait pourtant pas partie de la présentation d'AMD de sa future gamme mobile 7000. Ensuite, on remarquera qu'il a été identifié comme Ryzen 5, quand bien même le second « 7 » de la nomenclature est censé identifier un Ryzen 7. Étrange et pour le coup pas franchement top... À quoi bon un nouveau système de nomenclature si c'est pour ne pas le respecter ? Bon, a priori, la série 7025 serait donc une alternative plus haut de gamme sur le même segment que la série 7020.

Enfin, on devine aussi qu'il s'agit d'une puce Zen 2. Geekbench reconnait spécifiquement une puce Renoir, ce qui laisse entendre que ce Ryzen 7725HS pourrait être ni plus ni moins un Ryzen 7 4800H(S) renommé. En tout cas, configuration cœurs/threads, configuration mémoire L2/L3 et fréquences base/boost y correspondent parfaitement. Le Ryzen 5 7725HS a toutefois obtenu des scores plus élevés de 6 % et 6,5 % en mono et multicœur. Le laptop Eluktronics RP-15 fut effectivement utilisé par la compagnie pour du Ryzen 4000 « Renoir », dont certains pouvaient embarquer une RTX 20. Dans le cas présent, le laptop ne possédait que la puce graphique intégrée du CPU, sans aucun doute de l'AMD Radeon Graphics avec 7 CU.